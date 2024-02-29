Соратник Киви сів на 15 років: шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині – СБУ

За даними СБУ, він намагався виявити та передавав агресору локації української ППО поблизу обласного центру

Костянтин Малахов (Фото: джерело LIGA.net)

Соратник ліквідованого екснардепа та держзрадника Іллі Киви, який шпигував за комплексами протиповітряної оборони на Дніпропетровщині, отримав 15 років тюрми. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронному органі, йдеться про Костянтина Малахова.

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За даними СБУ, Малахов входив до найближчого оточення Киви, якого наприкінці 2023 року ліквідували в Росії, де він переховувався. Співробітники СБУ затримали Малахова під час спецоперації на території регіону восени 2022 року.

У 2014 році він познайомився з Кивою та очолив одне з міських громадських об'єднань, підконтрольне керівництву забороненої партії ОПЗЖ.

За даними СБУ, він намагався виявити та передавав агресору локації української ППО поблизу обласного центру. Ці дані армія РФ використала для ракетних ударів по місту та планування диверсій.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

6 грудня 2023 року стало відомо, що у РФ було ліквідовано Киву. Його труп знайшли лежачим на животі в снігу в селі Супонєво під Москвою, на території готелю "Величъ Кантри Клаб". Його було вбито двома кулями, в нього стріляли кілька разів. LIGA.net публікувала знімки та відео з місця ліквідації Киви.

публікувала знімки та відео з місця ліквідації Киви. 11 грудня СБУ прокоментувала спецоперацію – деталі у спецслужбі пообіцяли оприлюднити після перемоги.

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