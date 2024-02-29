Соратник Кивы сел на 15 лет: шпионил за комплексами ПВО в Днепропетровской области – СБУ
Соратник ликвидированного экс-нардепа и госизменщика Ильи Кивы, который шпионил за комплексами противовоздушной обороны в Днепропетровской области, получил 15 лет тюрьмы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительном органе, речь идет о Константине Малахове.
По данным СБУ, Малахов входил в ближайшее окружение Кивы, которого в конце 2023 года ликвидировали в России, где он скрывался. Сотрудники СБУ задержали Малахова во время спецоперации на территории региона осенью 2022 года.
В 2014 году он познакомился с Кивой и возглавил одно из городских общественных объединений, подконтрольное руководству запрещенной партии ОПЗЖ.
По данным СБУ, он пытался выявить и передавал агрессору локации украинской ПВО вблизи областного центра. Эти данные армия РФ использовала для ракетных ударов по городу и планирования диверсий.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
- 6 декабря 2023 года стало известно, что в РФ был ликвидирован Кива. Его труп обнаружили лежащим на животе в снегу в селе Супонево под Москвой, на территории отеля "Величъ Кантри Клаб". Он был убит двумя пулями, в него стреляли несколько раз. LIGA.net публиковала снимки и видео с места ликвидации Кивы.
- 11 декабря СБУ прокомментировала спецоперацию – детали в спецслужбе пообещали обнародовать после победы.
Читайте также: Кива Шредингера. В Генпрокуратуре объяснили, зачем мертвого госизменщика вызвали в суд