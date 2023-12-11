СБУ про Киву: Деталі – після перемоги. Смерть – єдина перспектива для окупантів
Служба безпеки України прокоментувала спецоперацію з ліквідації на території РФ екснардепа і колабораціоніста Іллі Киви. Деталі у спецслужбі пообіцяли оприлюднити після перемоги.
"Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України. І як зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам", – йдеться у повідомленні.
В СБУ процитували Малюка, який "неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини". Наголосили, що ситуація з ліквідацією Киви "лише підтверджує ці слова".
Всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після перемоги, додали у спецслужбі.
- 6 грудня стало відомо, що у РФ було ліквідовано Киву. Його труп знайшли лежачим на животі в снігу в селі Супонєво під Москвою, на території готелю "Величъ Кантри Клаб".
- Його було вбито двома кулями, в нього стріляли кілька разів.
- Сьогодні з'явились знімки та відео з місця ліквідації Киви.