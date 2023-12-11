СБУ про Киву: Деталі – після перемоги. Смерть – єдина перспектива для окупантів

Киву вбили зі стрілецької зброї 6 грудня. СБУ прямо не підтверджувала причетність до спецоперації, але про це повідомляло джерело LIGA.net

Ілля Кива (Фото: пресслужба ОПЗЖ)

Служба безпеки України прокоментувала спецоперацію з ліквідації на території РФ екснардепа і колабораціоніста Іллі Киви. Деталі у спецслужбі пообіцяли оприлюднити після перемоги.

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"Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України. І як зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам", – йдеться у повідомленні.

В СБУ процитували Малюка, який "неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини". Наголосили, що ситуація з ліквідацією Киви "лише підтверджує ці слова".

Всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після перемоги, додали у спецслужбі.