СБУ о Киве: Детали – после победы. Смерть – единственная перспектива для оккупантов
Служба безопасности Украины прокомментировала спецоперацию по ликвидации на территории РФ экс-нардепа и коллаборациониста Ильи Кивы. Детали в спецслужбе пообещали обнародовать после победы.
"Служба безопасности Украины проводит очень много успешных спецопераций, в том числе и тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины. И как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам", – сказано в сообщении.
В СБУ процитировали Малюка, который "неоднократно подчеркивал, что враги Украины обязательно будут отвечать за свои преступления". Отметили, что ситуация с ликвидацией Кивы "только подтверждает эти слова".
Все детали спецопераций СБУ общество узнает после победы, добавили в спецслужбе.
- 6 декабря стало известно, что в РФ был ликвидирован Кива. Его труп нашли лежащим на животе в снегу в селе Супонево под Москвой, на территории отеля "Величъ Кантри Клаб".
- Он был убит двумя пулями, в него стреляли несколько раз.
- Сегодня появились снимки и видео с места ликвидации Кивы.