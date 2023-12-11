СБУ о Киве: Детали – после победы. Смерть – единственная перспектива для оккупантов

Киву убили из стрелкового оружия 6 декабря. СБУ прямо не подтверждала причастность к спецоперации, но об этом сообщал источник LIGA.net

Илья Кива (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Служба безопасности Украины прокомментировала спецоперацию по ликвидации на территории РФ экс-нардепа и коллаборациониста Ильи Кивы. Детали в спецслужбе пообещали обнародовать после победы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Служба безопасности Украины проводит очень много успешных спецопераций, в том числе и тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины. И как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам", – сказано в сообщении.

В СБУ процитировали Малюка, который "неоднократно подчеркивал, что враги Украины обязательно будут отвечать за свои преступления". Отметили, что ситуация с ликвидацией Кивы "только подтверждает эти слова".

Все детали спецопераций СБУ общество узнает после победы, добавили в спецслужбе.