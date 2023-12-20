Кива Шредінгера. У Генпрокуратурі пояснили, навіщо мертвого держзрадника викликали до суду

Ілля Кива (Скриншот з відео)

19 грудня на сайті Офісу генерального прокурора з'явився виклик екснардепа та держзрадника Іллі Киви до суду. Утім, ще 6 грудня Киву знайшли мертвим у Підмосков'ї, а джерело LIGA.net повідомило, що колаборанта ліквідували у межах спецоперації Служби безпеки України.

LIGA.net запитала в Офісу генпрокурора, з чим пов'язаний виклик мертвого Киви до суду: це технічний момент.

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"У Личаківському районному суді міста Львова здійснюється розгляд обвинувального акту щодо Киви І.В. З метою вирішення питання щодо здійснення спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого (in absentia) відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України повістка про виклик Киви І.В. до суду була опублікована на сайті Офісу Генерального прокурора", – пояснили нам у відомстві.

В Офісі генпрокурора підтвердили, що виклик Киви до суду – технічний момент згідно з законодавством.

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Йдеться про частину восьму статті 135 КПК: якщо стосовно особи є достатні підстави вважати, що вона перебуває на тимчасово окупованій території або на території країни-агресора, то повістка публікується у ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному вебсайті Офісу генпрокурора.

Водночас особа вважається належним чином поінформованою про виклик з моменту опублікування повістки на цих ресурсах, йдеться у законодавстві.

За Кодексом, якщо в особи є захисники (або захисник), то копія такої повістки надсилається і їм.

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6 березня 2022 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру Киві у держзраді.

20 квітня правоохоронці отримали санкцію суду на досудове розслідування проти Киви, що втік до Росії і звідти публічно підтримував війну проти України. Це рішення відкрило можливість заочного суду над ним.

У липні 2023 року Кива отримав підозру за заклики до агресивної війни та повалення української влади.

13 листопада 2023-го Киву було заочно засуджено українським судом на 14 років позбавлення волі.

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