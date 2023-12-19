Киву хочуть бачити у суді наступного тижня. Його вбили на початку грудня – документ

З документа відомо, що Киву запрошують на суд 27 грудня. Його труп знайшли в снігу в селі Супонєво під Москвою, на території готелю "Велич Кантрі Клаб" 6 грудня

Ілля Кива (Фото: ОПЗЖ)

Екснардепа та колабораціоніста Іллю Киву викликають до Личаківського районного суду Львова наступного тижня, відповідна повістка з'явилася на сайті Офісу генпрокурора. 6 грудня його вбили зі стрілецької зброї у Підмосков'ї.

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З документа відомо, що Киву запрошують на суд 27 грудня. У листопаді його засудили до 14 років тюрми з конфіскацією майна за трьома статтями, зокрема про державну зраду.

6 грудня стало відомо, що Киву було ліквідовано під час операції Служби безпеки України. Його труп знайшли лежачим на животі в снігу в селі Супонєво під Москвою, на території готелю "Велич Кантрі Клаб".

Він був убитий двома кулями, у нього стріляли кілька разів.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах наголосив, що Кива був однією з пріоритетних цілей, його "вели" давно, вивчаючи деталі маршрутів пересування, розпорядок його дня та звички.

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6 березня 2022 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру Киві у держзраді.

20 квітня правоохоронці отримали санкцію суду на досудове розслідування проти Киви, що публічно підтримував війну проти України. Це рішення відкрило можливість заочного суду над ним.

У липні 2023 року Кива отримав підозру за заклики до агресивної війни та повалення української влади.

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