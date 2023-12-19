Киву хотят видеть в суде на следующей неделе. Его убили в начале декабря – документ

Киву приглашают в суд 27 декабря. Его труп нашли в снегу в деревне Супонево под Москвой, на территории отеля "Величие Кантри Клаб" 6 декабря

Илья Кива (Фото: ОПЗЖ)

Экс-нардепа и коллаборациониста Илью Киву вызывают в Лычаковский районный суд Львова на следующей неделе, соответствующая повестка появилась на сайте Офиса генпрокурора. 6 декабря его убили из стрелкового оружия в Подмосковье.

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Из документа известно, что Киву приглашают в суд 27 декабря. В ноябре его приговорили к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества по трем статьям, в том числе о государственной измене.

6 декабря стало известно, что Кива был ликвидирован во время операции Службы безопасности Украины. Его труп нашли лежащим на животе в снегу в деревне Супонево под Москвой, на территории отеля "Величие Кантри Клаб".

Он был убит двумя пулями, в него стреляли несколько раз.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подчеркнул, что Кива был одной из приоритетных целей, его "вели" давно, изучая детали маршрутов передвижения, распорядок дня и привычки.

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6 марта 2022 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении Киве в госизмене.

20 апреля правоохранители получили санкцию суда на досудебное расследование против Кивы, публично поддерживавшего войну против Украины. Это решение открыло возможность заочного суда над ним.

В июле 2023 года Кива получил подозрение за призывы к агрессивной войне и свержению украинской власти.

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