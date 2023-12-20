Кива Шрёдингера. В Генпрокуратуре объяснили, зачем мертвого госизменника вызвали в суд

Илья Кива (Скриншот по видео)

19 декабря на сайте Офиса Генерального прокурора появился вызов экс-нардепа и госизменника Ильи Кивы в суд. Впрочем, еще 6 декабря Киву нашли мертвым в Подмосковье, а источник LIGA.net сообщил, что коллаборант был ликвидирован в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.

LIGA.net спросила у Офиса Генпрокурора, с чем связан вызов мертвого Кивы в суд: это технический момент.

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"В Лычаковском районном суде Львова осуществляется рассмотрение обвинительного акта в отношении Кивы И.В. С целью решения вопроса осуществления специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого (in absentia) в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины повестка о вызове Кивы И.В. в суд была опубликована на сайте Офиса Генерального прокурора", – пояснили нам в ведомстве.

В Офисе Генпрокурора подтвердили, что вызов Кивы в суд – технический момент согласно законодательству.

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Речь идет о части восьмой статьи 135 УПК: если начет лица есть достаточные основания полагать, что оно находится на временно оккупированной территории или на территории страны-агрессора, то повестка публикуется в СМИ общегосударственной сферы распространения и на официальном вебсайте Офиса Генпрокурора.

При этом лицо считается должным образом информированным о вызове с момента опубликования повестки на этих ресурсах, говорится в законодательстве.

Согласно Кодексу, если у лица есть защитники (или защитник), то копия такой повестки посылается и им.

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6 марта 2022 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении Киве в госизмене.

20 апреля правоохранители получили санкцию суда на досудебное расследование против сбежавшего в Россию Кивы и оттуда публично поддерживавшего войну против Украины. Это решение открыло возможность заочного суда над ним.

В июле 2023 года Кива получил подозрение за призывы к агрессивной войне и свержению украинской власти.

13 ноября 2023-го украинский суд заочно осудил Киву на 14 лет лишения свободы.

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