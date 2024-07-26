Главарь террористов ЛНР Пасечник получил новое подозрение – в принудительной "мобилизации"

По данным СБУ, более 70% "мобилизованных" на оккупированной Луганщине мужчин погибли на передовой в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ

Леонид Пасечник (Фото: ресурс оккупантов)

Главарь террористической организации ЛНР Леонид Пасечник, который уже заочно приговорен в Украине к 12 годам тюрьмы, получил новое подозрение – в организации на Луганщине принудительной "мобилизации" на войну против Украины. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора.

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В СБУ заявили, что Пасечник организовал принудительное привлечение жителей временно захваченной части Луганщины в оккупационные группировки Южного военного округа РФ.

Начиная с 19 февраля 2022 года, он подписал несколько юридически ничтожных "законов и подзаконных актов" о "введении военного положения" и "мобилизации" на временно захваченной части региона.

"Это стало формальным основанием для того, чтобы рашисты насильно "призвали" на войну против Украины почти 80% работников местных предприятий", – заявили в СБУ.

В первую очередь речь идет о мужчинах в возрасте от 18 лет, которых после непродолжительной подготовки на полигонах отправляют на "мясные" штурмы позиций ВСУ на восточном фронте, объяснили в спецслужбе.

По данным СБУ, более 70% "мобилизованных" погибли на передовой в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.

Пасечнику заочно объявлено о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

В ОГП отметили, что продолжается идентификация всех причастных к совершению принудительной мобилизации на временно оккупированной территории Луганской области.