В ОРЛО объявили "общую мобилизацию" – ГУР

Во временно оккупированном городе Сватово состоялась радиотрансляция выступления главаря террористической организации ЛНР Леонида Пасечника, в ходе которого он объявил о начале "общей мобилизации" на территории временно оккупированной Луганской области. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По словам Пасечника, мобилизация будет проходить в два этапа:

- мобилизация населения, получившего паспорта "ЛНР" и РФ, а также отвечающая конкретным военно-учетным специальностям;

- остальное мужское население от 18 до 65 лет.

Мобилизационные мероприятия начнутся с 1 сентября. О сроках окончания кампании не сообщалось.

Также, по информации ГУР, в оккупированный Довжанск (ранее – Свердловск) Луганской области прибыл личный состав Росгвардии для выполнения административно-полицейских мероприятий: проведения проверок документов населения, проверок транспортных средств и т.п.. Эти меры направлены на поиск и задержание дезертиров среди боевиков и российских военнослужащих.

При этом росгвардейцы не подчиняются местным оккупационным администрациям. В частности, известно, что они на общих основаниях провели обыск главы оккупационной администрации Довжанска, коллаборанта Андрея Сухачева, сообщили в ГУР.

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Вадим Ребрина

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