Главарю террористической ДНР и его сообщницам объявлено о подозрении в депортации детей

Речь идет о 16 парнях и 15 девушках из Мариуполя, Харцызска и Шахтерска

Денис Пушилин (Фото: ресурс оккупантов)

Украинские правоохранители объявили о подозрении в депортации детей гауляйтеру Донецкой области Денису Пушилину и двум сотрудницам оккупационной администрации. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

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Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

По данным СБУ, правоохранители собрали и верифицировали масштабную доказательную базу по поводу насильственной депортации по меньшей мере 31 украинского ребенка из временно захваченных районов Донецкой области в Россию. После полномасштабного вторжения РФ несовершеннолетних свозили в пансионат "Поляны" в Московской области, входящий в структуру управления делами президента РФ.

Речь идет о 16 парнях и 15 девушках. Среди них – трое детей из Мариуполя, которых оккупанты принудительно забрали у отца, а его отправили в Еленовскую колонию. Также из Мариуполя депортировали 19 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Еще девять несовершеннолетних похитили из детских социальных центров в городах Шахтерск и Харцызск. По данным следствия, указание Кремля по депортации детей выполнял главарь террористов Пушилин.

Выполнение этого указания гауляйтер поручил своей "советнице" – Элеоноре Федоренко и Светлане Майбороде, возглавляющей так называемую "службу по делам семьи и детей ДНР".

Правоохранители выяснили, что похищенных детей сначала свозили во временно оккупированный Донецк, затем автобусами переправляли в Ростов-на-Дону, а затем самолетом – в Москву. Оттуда несовершеннолетних везли в загородный пансионат администрации российского диктатора Владимира Путина.

В дальнейшем часть депортированных детей передали на "воспитание" гражданам России. В частности, одного ребенка устроили в семью уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В ОГП отметили, что, несмотря на наличие у несовершеннолетних свидетельств о рождении украинского образца, им сделали аналогичные "документы" террористической ДНР, а затем оформили российские паспорта.

Депортация детей не соответствовала требованиям международного гуманитарного права, поскольку не оправдана соображениями безопасности или состоянием здоровья. Власти России в соответствии с международным законодательством должны вернуть их на территорию Украины, подчеркнули в прокуратуре.

Трое детей удалось самостоятельно забрать их отцу. Трех подростков из этой группы вернули украинские власти. Еще 25 детей на сегодняшний день остаются в депортации.