Україна додає до обмінів полоненими російських диверсантів і колаборантів – Зеленський
Україна додає до обмінів полоненими російських диверсантів і колаборантів. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи перший етап масштабного обміну за формулою 1000 на 1000.
Глава держави нагадав, що кілька годин тому відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та Росією, під час якого додому вдалося повернути 390 українців – військових та цивільних.
Він подякував усім, хто залучений до процесу.
"Також хочу подякувати сьогодні нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів", – сказав Зеленський.
23 травня Україні вдалося повернути з російського полону 270 військових і 120 цивільних. Обмін триватиме протягом цих вихідних – у суботу й неділю. Серед визволених – три жінки та 387 чоловіків. Повернути вдалося військовослужбовців Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.
- Про обмін за формулою 1000 на 1000 Київ і Москва домовилися у процесі переговорів у Стамбулі 16 травня. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов тоді заявив, що масштабний обмін може відбутися "наступного тижня", тобто вже цього.
- Напередодні, 22 травня, в Офісі президента повідомили, що Україна виконала свою частину підготовчої роботи до обміну з Росією у форматі 1000 на 1000, а президент США Дональд Трамп уранці 23-го заявив, що великий обмін між Україною та РФ було погоджено і він "набере чинності найближчим часом".