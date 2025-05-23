Україна додає до обмінів полоненими російських диверсантів і колаборантів – Зеленський

Удень 23 травня Україна та Росія провели перший етап обміну в форматі 1000 на 1000

Обмін 1000 на 1000 (Фото: Володимир Зеленський/Telegram)

Україна додає до обмінів полоненими російських диверсантів і колаборантів. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи перший етап масштабного обміну за формулою 1000 на 1000.

Глава держави нагадав, що кілька годин тому відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та Росією, під час якого додому вдалося повернути 390 українців – військових та цивільних.

Він подякував усім, хто залучений до процесу.

"Також хочу подякувати сьогодні нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів", – сказав Зеленський.

23 травня Україні вдалося повернути з російського полону 270 військових і 120 цивільних. Обмін триватиме протягом цих вихідних – у суботу й неділю. Серед визволених – три жінки та 387 чоловіків. Повернути вдалося військовослужбовців Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.