Удень 23 травня відбувся перший етап обміну між Україною та Росією у форматі 1000 на 1000, у ході якого додому повернулися 390 українців.

З російського полону Україна змогла повернути 270 військових та 120 цивільних. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед визволених – три жінки та 387 чоловіків.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що серед тих, кого повернули, є воїни, які перебували в неволі з 2022 року.

Протягом вихідних, 24 та 25 травня, обмін продовжиться.

Фото: Олександр Хоменко

Про обмін за формулою 1000 на 1000 Київ і Москва домовилися у процесі переговорів у Стамбулі 16 травня. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов тоді заявив, що масштабний обмін може відбутися "наступного тижня", тобто вже цього.

Напередодні, 22 травня, в Офісі президента повідомили, що Україна виконала свою частину підготовчої роботи до обміну з Росією у форматі 1000 на 1000, а президент США Дональд Трамп уранці 23-го заявив, що великий обмін між Україною та РФ було погоджено і він "набере чинності найближчим часом".