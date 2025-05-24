Другий етап обміну: Україна повернула з полону ще 307 військових – фото

Лише за два дні до України вдалося повернути 697 людей, наголосив Володимир Зеленський

Обмін полоненими (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У суботу, 24 травня, відбувся другий етап масштабного обміну полоненими з Росією, Україні вдалося повернути додому 307 людей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження", – написав глава держави.

У межах другого етапу великого обміну вдалося повернути військовослужбовців Збройних Сил України (Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, Військово-морських сил, Сил територіальної оборони), Державної прикордонної служби, Національної гвардії України.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими уточнив, що з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.

Зокрема, повертаються на батьківщину 27 захисників Маріуполя. Усі 307 визволених оборонців – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Загалом додому повертаються українці, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що наймолодшому звільненому – 25 років, найстаршому – 61 рік. Є низка захисників, що мають хвороби та поранення.

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського