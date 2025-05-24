Трамп поспешил с объявлением об обмене пленными между Украиной и РФ – Politico
Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Когда президент США Дональд Трамп заявил о завершении большого обмена пленными между Украиной и Россией, первый этап этого процесса еще не начался. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

"Киев держал этот процесс в строжайшей тайне из соображений безопасности для первых 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, которые вскоре должны были быть обменены на границе с Беларусью", – рассказало издание.

Как описывает издание, 23 мая в Чернигове сотни женщин и детей "с тревогой ждали знаков того, что их близкие скоро вернутся к ним" – а потом "в Вашингтоне проснулся Трамп".

"Большой обмен пленными между Россией и Украиной только что завершился. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с этой договоренностью. Это может привести к чему-то великому???" – написал американский президент в своей соцсети Truth Social.

На самом деле, пишет Politico, первый этап обмена пленными еще даже не начался, когда глава США опубликовал свое сообщение.

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По словам неназванного украинского чиновника, Трамп хотел быть первым, кто сообщит об обмене.

"К счастью, [поспешное сообщение Трампа] не имело никакого эффекта. Но мы обычно не сообщаем о текущих обменах, поскольку с россиянами никогда не знаешь, [что будет дальше]. Наши парни были слишком близко к врагу", – рассказал собеседник медиа.

В то же время министр обороны Рустем Умеров поблагодарил Трампа за помощь в обмене, поскольку Киев все еще пытается удержать американского президента в мирном процессе, отмечает Politico.

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