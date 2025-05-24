Трамп поспешил с объявлением об обмене пленными между Украиной и РФ – Politico

Сообщение Трампа не имело никакого эффекта, но обычно Украина не сообщает о текущих обменах, поскольку неизвестно, чего можно ожидать от оккупантов

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Когда президент США Дональд Трамп заявил о завершении большого обмена пленными между Украиной и Россией, первый этап этого процесса еще не начался. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

"Киев держал этот процесс в строжайшей тайне из соображений безопасности для первых 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, которые вскоре должны были быть обменены на границе с Беларусью", – рассказало издание.

Как описывает издание, 23 мая в Чернигове сотни женщин и детей "с тревогой ждали знаков того, что их близкие скоро вернутся к ним" – а потом "в Вашингтоне проснулся Трамп".

"Большой обмен пленными между Россией и Украиной только что завершился. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с этой договоренностью. Это может привести к чему-то великому???" – написал американский президент в своей соцсети Truth Social.

На самом деле, пишет Politico, первый этап обмена пленными еще даже не начался, когда глава США опубликовал свое сообщение.

По словам неназванного украинского чиновника, Трамп хотел быть первым, кто сообщит об обмене.

"К счастью, [поспешное сообщение Трампа] не имело никакого эффекта. Но мы обычно не сообщаем о текущих обменах, поскольку с россиянами никогда не знаешь, [что будет дальше]. Наши парни были слишком близко к врагу", – рассказал собеседник медиа.

В то же время министр обороны Рустем Умеров поблагодарил Трампа за помощь в обмене, поскольку Киев все еще пытается удержать американского президента в мирном процессе, отмечает Politico.

Обмен в формате 1000 на 1000 – это единственная реальная договоренность со Стамбульских переговоров 16 мая.

23 мая Украине удалось вернуть из российского плена 270 военных и 120 гражданских. Обмен продолжится в эти выходные – в субботу и воскресенье. Среди освобожденных – три женщины и 387 мужчин. Украина в рамках обмена передала России 70 коллаборантов.

24 мая состоялся второй этап масштабного обмена пленными с Россией – Украине удалось вернуть домой 307 человек.