Зеленський: Україна готова до максимально швидких кроків заради миру, потрібна готовність Росії
Україна готова до "максимально швидких" кроків для завершення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський після наради з військовими.
"Україна готова до максимально швидких кроків – реального припинення вогню й встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо. Потрібна дзеркальна готовність Росії. Зараз її немає, і без тиску світу цього не змінити", – підкреслив він.
Серед іншого президент обговорив із військовими основу наступної технічної зустрічі. За його словами, Україна працює над тим, щоб зустріч відбулась якнайшвидше. Зеленський зазначив, що інтерес Києва полягає в тому, щоб не затягувати війну, але водночас бути готовими до будь-якого розвитку ситуації.
"Світові очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває", – зазначив президент.
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