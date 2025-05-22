Зеленський: Україна готова до максимально швидких кроків заради миру, потрібна готовність Росії

Президент підкреслив, що світу очевидно, що саме Росія винна в тому, що війна досі триває

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна готова до "максимально швидких" кроків для завершення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський після наради з військовими.

"Україна готова до максимально швидких кроків – реального припинення вогню й встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо. Потрібна дзеркальна готовність Росії. Зараз її немає, і без тиску світу цього не змінити", – підкреслив він.

Серед іншого президент обговорив із військовими основу наступної технічної зустрічі. За його словами, Україна працює над тим, щоб зустріч відбулась якнайшвидше. Зеленський зазначив, що інтерес Києва полягає в тому, щоб не затягувати війну, але водночас бути готовими до будь-якого розвитку ситуації.

"Світові очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває", – зазначив президент.