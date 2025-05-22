Швейцарія готова прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання – Єрмак

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Швейцарія підтвердила свою готовність прийняти майбутні зустрічі щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

У продовження зустрічі й домовленостей президента Володимира Зеленського та лідерки Швейцарії Карін Келлер-Зуттер глава ОП провів розмову з радником з питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером.

Єрмак розповів про зустріч у Стамбулі, перемовини про завершення війни. Обговорювали також майбутнє діалогу про мир в Україні.

"Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання. Працюємо далі", – резюмував очільник ОП.

19 травня Зеленський повідомив на брифінгу, що наразі розглядається можливість проведення зустрічі за участі команд Сполучених Штатів, України, Росії та держав Європи щодо врегулювання війни. За його словами, така зустріч може відбутися в Туреччині, у Ватикані або Швейцарії.

У червні 2024 року у швейцарському містечку Бюргеншток відбувся перший Глобальний саміт миру, ініційований Україною.

У січні 2025 року Швейцарія повідомила про готовність прийняти зустріч Трампа й Путіна, якщо вони попросять про це.