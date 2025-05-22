Швейцария готова принять предстоящие встречи по мирному урегулированию – Ермак

Это главе ОП подтвердил советник по национальной безопасности Швейцарии Габриэль Люхингер

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Швейцария подтвердила свою готовность принять предстоящие встречи по урегулированию войны России против Украины. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В продолжение встречи и договоренностей президента Владимира Зеленского и лидера Швейцарии Карин Келлер-Зуттер глава ОП провел разговор с советником по национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером.

Ермак рассказал о встрече в Стамбуле, переговорах о завершении войны. Обсуждали также будущее диалога о мире в Украине.

"Швейцария подтвердила свою готовность также принять предстоящие встречи по мирному урегулированию. Работаем дальше", – резюмировал глава ОП.

19 мая Зеленский сообщил на брифинге, что рассматривается возможность проведения встречи с участием команд Соединенных Штатов, Украины, России и государств Европы по урегулированию войны. По его словам, такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.

В июне 2024 года в швейцарском городке Бюргеншток состоялся первый Глобальный саммит мира, инициированный Украиной.

В январе 2025 года Швейцария сообщила о готовности принять встречу Трампа и Путина, если они попросят об этом.