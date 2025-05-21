Папа римский готов провести в Ватикане следующие переговоры между Украиной и Россией

Ранее новый папа заявлял, что Ватикан может выступать посредником в глобальных конфликтах

Папа римский Лев XIV (Фото: EРА/Darek Delmanowicz)

Папа римский Лев XIV подтвердил готовность провести в Ватикане следующий раунд переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в соцсети Х.

О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ папа римский рассказал Мелони в телефонном разговоре 20 мая.

"Обнаружив у святейшего отца подтверждение готовности провести последующие переговоры между сторонами в Ватикане, я выразила глубокую благодарность за его открытость и неустанную преданность делу мира", – написала Мелони.

Премьер-министр сообщила, что она также провела в течение дня переговоры с президентом Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Британии Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и президентом европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы договорились поддерживать тесную координацию между партнерами в целях нового раунда переговоров, направленных на прекращение огня и мирное соглашение в Украине", – подчеркнула Мелони.

16 мая на фоне "провальных" переговоров Украины и России в Стамбуле папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве переговорной площадки для следующей встречи двух стран.

18 мая папа римский Лев XIV официально вступил в должность. В финальной речи на церемонии интронизации он упомянул об Украине и анонсировал новые переговоры о мире.