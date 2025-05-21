Папа римський готовий провести у Ватикані наступний раунд переговорів між Україною та Росією

Раніше новий папа заявляв, що Ватикан може виступати посередником у глобальних конфліктах

Папа римський Лев XIV (Фото: ЕРА/Darek Delmanowicz)

Папа римський Лев XIV підтвердив свою готовність провести у Ватикані наступний раунд переговорів між Україною та Росією. Про це повідомила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у соцмережі Х.

Про згоду приймати в Ватикані представників України та РФ папа римський розповів Мелоні у телефонній розмові 20 травня.

"Знайшовши у святішого отця підтвердження готовності провести наступні переговори між сторонами у Ватикані, я висловила глибоку вдячність за його відкритість та невпинну відданість справі миру", – написала Мелоні.

Прем'єр-міністерка повідомила, що вона також провела протягом дня переговори з президентом Володимиром Зеленським, президентом Франції Емманюелем Макроном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президенткою Європейської комісії Урсулой фон дер Ляєн.

"Ми домовилися підтримувати тісну координацію між партнерами з метою нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню та мирну угоду в Україні", – наголосила Мелоні.

16 травня на тлі "провальних" переговорів України та Росії у Стамбулі папа римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик для наступної зустрічі двох країн.

18 травня папа римський Лев XIV офіційно вступив на посаду. У фінальній промові на церемонії інтронізації він згадав про Україну та анонсував нові переговори про мир.