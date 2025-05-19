Рассматривается возможность встречи команд США, Украины, РФ и стран Европы – Зеленский

Такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии, утверждает президент

Владимир Зеленский (фото: ОП)

В настоящее время рассматривается возможность проведения встречи с участием команд Соединенных Штатов, Украины, России и государств Европы по урегулированию войны. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы рассматриваем возможность, я считаю, что это позитив из нашего разговора, мы рассматриваем в любом случае возможность встречи еще раз. Встречи всех команд, хотим на высоком уровне. Америка, Украина, Россия и европейские представители тех стран, которые сейчас звучали, и плюс Великобритания", – заявил Зеленский, комментируя телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

По словам главы государства, такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.

Зеленский добавил, что сейчас рассматриваются все три площадки, "они все хорошие".

"Я не хочу сейчас проговаривать, где комфортнее. Вопрос не о комфорте. Вопрос, кто сможет организовать это с соответствующим результатом после окончания встречи", — подчеркнул президент, выразив надежду, что в ближайшее время будет ответ.

16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

В тот же день состоялась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. Это первые прямые переговоры Киева и Москвы с 2022 года.

Россия на переговорах в Стамбуле заявила о недопустимых вещах и нереалистичных условиях, в Украине это подтвердили. 18 мая команду Трампа проинформировали об этом.