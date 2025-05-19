Зеленский рассказал, о чем разговаривал с Трампом после его беседы с Путиным
Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом после того, как тот пообщался с российским диктатором Владимиром Путиным по телефону. В ходе этой беседы присутствовали лидеры ряда европейских стран. Об этом Зеленский рассказал журналистам на брифинге.
По его словам, разговор длился более часа.
"Мы имели достаточно длинный разговор", – сказал Зеленский.
По его словам, к звонку присоединились президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб.
"Разговор был разный по характеру. Трамп настаивает на прямых переговорах Украины и России", – сказал Зеленский.
Комментируя первый разговор с президентом США, состоявшийся перед разговором Трампа и Путина, Зеленский заявил, что говорил об условиях прекращения огня и готовности США к санкционным шагам.
"Я очень его об этом [санкции] просил", – отметил Зеленский, добавив, что окончательное решение Трампа ему не известно.
Также во время первого разговора с Трампом Зеленский напомнил о просьбе не принимать решения об Украине без Украины.
- 19 мая спикер Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что Трамп поговорит с Зеленским после телефонного звонка Путину.
- Телефонный разговор Трампа с Путиным начался около 17:30 по киевскому времени. Разговор длился более двух часов.