Белый дом подтвердил, что Трамп позвонит Зеленскому после разговора с Путиным

В Белом доме пообещали, что после звонков последует заявление

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ALI HAIDER)

Президент США Дональд Трамп поговорит с украинским президентом Владимиром Зеленским после телефонного звонка диктатору России Владимиру Путину. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она отметила, что не хочет "опережать какие-либо разговоры", но сказала, что Трамп позвонит Зеленскому после диалога с Путиным.

"Думаю, я могу резюмировать внешнеполитическую повестку президента двумя словами: Америка прежде всего. А это значит, что на первое место нужно поставить американский народ и американских налогоплательщиков", – сказала Ливитт.

По ее словам, именно в этих целях президент США "действует так быстро, как только может" и даже работает сверхурочно, чтобы "положить конец конфликтам" в Газе и между Украиной и РФ.

"Вы услышите напрямую от президента или от меня после того, как эти звонки завершатся сегодня", – резюмировала Ливитт.