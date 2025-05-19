Белый дом подтвердил, что Трамп позвонит Зеленскому после разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп поговорит с украинским президентом Владимиром Зеленским после телефонного звонка диктатору России Владимиру Путину. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Она отметила, что не хочет "опережать какие-либо разговоры", но сказала, что Трамп позвонит Зеленскому после диалога с Путиным.
"Думаю, я могу резюмировать внешнеполитическую повестку президента двумя словами: Америка прежде всего. А это значит, что на первое место нужно поставить американский народ и американских налогоплательщиков", – сказала Ливитт.
По ее словам, именно в этих целях президент США "действует так быстро, как только может" и даже работает сверхурочно, чтобы "положить конец конфликтам" в Газе и между Украиной и РФ.
"Вы услышите напрямую от президента или от меня после того, как эти звонки завершатся сегодня", – резюмировала Ливитт.
- 16 мая 2025 года Трамп сообщил, что может позвонить Путину, чтобы обсудить прекращение войны, а также вновь подчеркнул, что им нужно встретиться.
- 17 мая Трамп сообщил, что надеется на установление перемирия 19 мая, и анонсировал телефонные разговоры с диктатором Путиным, президентом Зеленским и партнерами из НАТО.
- 19 мая стало известно, что лидеры Британии, Италии, Франции и Германии позвонили Трампу накануне его беседы с Путиным. Разговор запланирован на 19 мая в 17:00.