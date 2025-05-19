Білий дім підтвердив, що Трамп зателефонує Зеленському після розмови з Путіним

У Білому домі пообіцяли, що після дзвінків буде заява

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ALI HAIDER)

Президент США Дональд Трамп поговорить із українським президентом Володимиром Зеленським після телефонного дзвінка диктатору Росії Володимиру Путіну. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

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Вона зазначила, що не хоче "випереджати будь-які розмови", але сказала, що Трамп зателефонує Зеленському після діалогу з Путіним.

"Думаю, я можу резюмувати зовнішньополітичний порядок денний президента двома словами: Америка перш за все. А це означає, що на перше місце потрібно поставити американський народ і американських платників податків", – сказала Лівітт.

За її словами, саме з цією метою президент США "діє так швидко, як тільки може" і навіть працює понаднормово, щоб "покласти край конфліктам" у Газі та між Україною й РФ.

"Ви почуєте безпосередньо від президента або від мене після того, як ці дзвінки завершаться сьогодні", – резюмувала Лівітт.