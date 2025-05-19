Білий дім підтвердив, що Трамп зателефонує Зеленському після розмови з Путіним
Президент США Дональд Трамп поговорить із українським президентом Володимиром Зеленським після телефонного дзвінка диктатору Росії Володимиру Путіну. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
Вона зазначила, що не хоче "випереджати будь-які розмови", але сказала, що Трамп зателефонує Зеленському після діалогу з Путіним.
"Думаю, я можу резюмувати зовнішньополітичний порядок денний президента двома словами: Америка перш за все. А це означає, що на перше місце потрібно поставити американський народ і американських платників податків", – сказала Лівітт.
За її словами, саме з цією метою президент США "діє так швидко, як тільки може" і навіть працює понаднормово, щоб "покласти край конфліктам" у Газі та між Україною й РФ.
"Ви почуєте безпосередньо від президента або від мене після того, як ці дзвінки завершаться сьогодні", – резюмувала Лівітт.
- 16 травня 2025 року Трамп повідомив, що може зателефонувати Путіну, щоб обговорити припинення війни, а також знову наголосив, що їм потрібно зустрітися.
- 17 травня Трамп повідомив, що сподівається на встановлення перемир'я 19 травня, й анонсував телефонні розмови з диктатором Путіним, президентом Зеленським і партнерами з НАТО.
- 19 травня стало відомо, що лідери Британії, Італії, Франції та Німеччини зателефонували Трампу напередодні його бесіди з Путіним. Розмова запланована на 19 травня о 17:00.