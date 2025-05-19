Європейські лідери телефонували Трампу перед розмовою з Путіним. Вона вже за кілька годин
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер разом з європейськими союзниками поговорив з президентом США Дональдом Трампом 18 травня – напередодні дзвінка американського лідера російському диктатору Володимиру Путіну. Про це повідомили у пресслужбі британського уряду.
"Прем’єр-міністр поспілкувався з лідерами Сполучених Штатів, Італії, Франції та Німеччини вчора ввечері (18 травня 2025 року). Лідери обговорили ситуацію в Україні та катастрофічні наслідки війни для обох сторін", – йдеться у пресрелізі.
Напередодні розмови Трампа з Путіним лідери обговорили необхідність безумовного припинення вогню та серйозного ставлення диктатора РФ до мирних переговорів.
"Вони також обговорили можливість застосування санкцій, якщо Росія не братиме серйозної участі у припиненні вогню та мирних переговорах. Лідери висловили сподівання на подальші розмови найближчим часом", – підсумували у пресслужбі.
Тим часом спікер Кремля Дмитро Пєсков оголосив, що телефонна розмова Трампа з Путіним відбудеться сьогодні, 19 травня, о 17:00.
"Відбудеться телефонна розмова з Трампом, як Трамп це вже позавчора анонсував. 17:00 за Москвою [такий же час за Києвом]. Розмова важлива з урахуванням переговорів, що відбулися в Стамбулі", – сказав він.
- 16 травня, після україно-російських переговорів у Стамбулі, Зеленський і європейські лідери провели телефонну розмову з очільником США. Після дзвінка президент України акцентував, що тиск на Росію має зберігатися, доки Москва не буде готова завершувати війну. Прем'єр Польщі за результатами цієї розмови з Трампом допустив, що попереду "нас чекають важкі дні".
- 17 травня Трамп повідомив, що сподівається на встановлення перемир'я 19 травня, й анонсував телефонні розмови з диктатором Путіним, президентом Зеленським та партнерами з НАТО.
- 18 травня Зеленський поінформував віцепрезидента Венса та держсекретаря Рубіо про нереалістичні умови для встановлення перемир'я, котрі Росія висунула під час переговорів у Стамбулі.