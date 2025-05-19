Європейські лідери телефонували Трампу перед розмовою з Путіним. Вона вже за кілька годин

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер разом з європейськими союзниками поговорив з президентом США Дональдом Трампом 18 травня – напередодні дзвінка американського лідера російському диктатору Володимиру Путіну. Про це повідомили у пресслужбі британського уряду.

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"Прем’єр-міністр поспілкувався з лідерами Сполучених Штатів, Італії, Франції та Німеччини вчора ввечері (18 травня 2025 року). Лідери обговорили ситуацію в Україні та катастрофічні наслідки війни для обох сторін", – йдеться у пресрелізі.

Напередодні розмови Трампа з Путіним лідери обговорили необхідність безумовного припинення вогню та серйозного ставлення диктатора РФ до мирних переговорів.

"Вони також обговорили можливість застосування санкцій, якщо Росія не братиме серйозної участі у припиненні вогню та мирних переговорах. Лідери висловили сподівання на подальші розмови найближчим часом", – підсумували у пресслужбі.

Тим часом спікер Кремля Дмитро Пєсков оголосив, що телефонна розмова Трампа з Путіним відбудеться сьогодні, 19 травня, о 17:00.

"Відбудеться телефонна розмова з Трампом, як Трамп це вже позавчора анонсував. 17:00 за Москвою [такий же час за Києвом]. Розмова важлива з урахуванням переговорів, що відбулися в Стамбулі", – сказав він.