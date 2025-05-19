Европейские лидеры звонили Трампу перед разговором с Путиным. Он уже через несколько часов

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Премьер Великобритании Кир Стармер вместе с европейскими союзниками поговорил с президентом США Дональдом Трампом 18 мая – накануне звонка американского лидера российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

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"Премьер-министр пообщался с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Франции и Германии вчера вечером (18 мая 2025 года). Лидеры обсудили ситуацию в Украине и катастрофические последствия войны для обеих сторон", – говорится в пресс-релизе.

В преддверии беседы Трампа с Путиным лидеры обсудили необходимость безусловного прекращения огня и серьезного отношения диктатора РФ к мирным переговорам.

"Они также обсудили возможность применения санкций, если Россия не будет принимать серьезное участие в прекращении огня и мирных переговорах. Лидеры выразили надежду на дальнейшие разговоры в ближайшее время", – подытожили в пресс-службе.

Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков объявил, что телефонный разговор Трампа с Путиным состоится сегодня, 19 мая, в 17:00.

"Состоится телефонный разговор с Трампом, как Трамп это уже позавчера анонсировал. 17:00 по Москве [такое же время по Киеву]. Разговор важен с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", – сказал он.