Европейские лидеры звонили Трампу перед разговором с Путиным. Он уже через несколько часов
Премьер Великобритании Кир Стармер вместе с европейскими союзниками поговорил с президентом США Дональдом Трампом 18 мая – накануне звонка американского лидера российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.
"Премьер-министр пообщался с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Франции и Германии вчера вечером (18 мая 2025 года). Лидеры обсудили ситуацию в Украине и катастрофические последствия войны для обеих сторон", – говорится в пресс-релизе.
В преддверии беседы Трампа с Путиным лидеры обсудили необходимость безусловного прекращения огня и серьезного отношения диктатора РФ к мирным переговорам.
"Они также обсудили возможность применения санкций, если Россия не будет принимать серьезное участие в прекращении огня и мирных переговорах. Лидеры выразили надежду на дальнейшие разговоры в ближайшее время", – подытожили в пресс-службе.
Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков объявил, что телефонный разговор Трампа с Путиным состоится сегодня, 19 мая, в 17:00.
"Состоится телефонный разговор с Трампом, как Трамп это уже позавчера анонсировал. 17:00 по Москве [такое же время по Киеву]. Разговор важен с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", – сказал он.
- 16 мая, после украино-российских переговоров в Стамбуле, Зеленский и европейские лидеры провели телефонный разговор с главой США. После звонка президент Украины акцентировал, что давление на Россию должно сохраняться, пока Москва не будет готова завершать войну. Премьер Польши по результатам этого разговора с Трампом допустил, что впереди "нас ждут тяжелые дни".
- 17 мая Трамп сообщил, что надеется на установление перемирия 19 мая, и анонсировал телефонные разговоры с диктатором Путиным, президентом Зеленским и партнерами из НАТО.
- 18 мая Зеленский проинформировал вице-президента Вэнса и госсекретаря Рубио о нереалистических условиях для установления перемирия, которые Россия выдвинула во время переговоров в Стамбуле.