Трамп завершил телефонный разговор с Путиным

Диктатор РФ заявил, что разговаривал с американским президентом два часа

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

В понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. О завершении переговоров сообщили российские пропагандистские ресурсы. Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника подтвердил, что разговор завершился.

Собеседник медиа заявил, что Трамп обнародует детали переговоров впоследствии.

После разговора с американским президентом диктатор РФ вышел к пропагандистам. Он заявил, что разговаривал с Трампом более двух часов.

Разговор Путин назвал "содержательным, весьма откровенным и полезным". Диктатор РФ заявил, что поблагодарил Трампа "за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной".

По его словам, президент США высказал свою позицию по прекращению боевых действий. Путин ему ответил, что и Россия якобы выступает за мирное урегулирование.

"Мы должны определить наиболее эффективные пути движения к миру. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом о возможном мирном соглашении", – добавил диктатор РФ.

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