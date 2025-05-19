"Посмотрим на разговор с Путиным". В Белом доме сделали заявление о санкциях против РФ

Каролин Левитт заявила, что в первую очередь Трамп хочет видеть прекращение огня как можно скорее

Каролин Левитт (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности введения вторичных санкций против России. Но нужно дождаться конца его телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы принимать дальнейшие шаги, заявила представитель Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

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Отвечая на вопрос, по-прежнему ли рассматривают США дополнительные санкции как инструмент давления на Москву, если та окончательно не захочет двигаться к миру, Левит сказала: "Я думаю, что все варианты рассматриваются. Я не буду забегать вперед, опережая президента в объявлении его решений, но, очевидно, это то, что рассматривает и обсуждает президент".

Но "посмотрим, как пройдет разговор [Трампа с Путиным]", добавила Левитт.

По ее словам, президент США все больше "устает и разочаровывается обеими сторонами конфликта".

"Он уже ясно дал понять всем сторонам, что он хочет видеть прекращение огня как можно скорее", – подытожила представительница Белого дома.

Накануне госсекретарь США Марк Рубио говорил, что санкции против России неизбежны. По его словам, Москву в течение шести-семи недель предупреждали: если переговоры о мире не будут продвигаться, в Сенате появится около 80 соавторов законопроекта о санкциях.

"Сенат в конце концов примет решение. Это процесс, который мы не можем остановить. И это просто факт, о котором мы предупреждали россиян уже несколько недель", – заявил тогда Рубио.