"Подивимось, як пройде розмова з Путіним". У Білому домі зробили заяву про санкції проти РФ
Президент США Дональд Трамп не відкидає можливості запровадження вторинних санкцій проти Росії. Але потрібно дочекатися кінця його телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб ухвалювати подальші кроки, заявила речниця Білого дому Каролін Левітт на брифінгу.
Відповідаючи на запитання, чи досі США розглядають додаткові санкції як інструмент тиску на Москву, якщо та остаточно не захоче рухатися до миру, посадовиця сказала: "Я думаю, що всі варіанти розглядаються. Я не буду забігати наперед, випереджаючи президента в оголошенні його рішень, але, очевидно, це те, що розглядає й обговорює президент".
Але "подивимось, як пройде розмова [Трампа з Путіним]", додала Левітт.
За її словами, президент США дедалі більше "втомлюється та розчаровується обома сторонами конфлікту".
"Він вже ясно дав зрозуміти всім сторонам, що він хоче бачити припинення вогню якомога швидше", – підсумувала речниця Білого дому.
Напередодні держсекретар США Марко Рубіо казав, що санкції проти Росії неминучі. За його словами, Москву протягом шести-семи тижнів попереджали: якщо переговори про мир не просуватимуться, у Сенаті з’явиться близько 80 співавторів законопроєкту про санкції.
"Сенат зрештою ухвалить рішення. Це процес, який ми не можемо зупинити. І це – просто факт, про який ми попереджали росіян уже кілька тижнів", – заявив тоді Рубіо.
- За результатами зустрічі у Києві 10 травня європейські партнери заявляли, що їх спільні зі США санкції проти Росії будуть одразу після 12 травня, якщо Москва не піде на перемир'я. Водночас згодом цей дедлайн перенісся на "найближчі дні", вочевидь, в очікуванні перемовин у Туреччині.
- 16 травня німецький канцлер Мерц повідомив, що 17-й пакет санкцій проти Росії може бути ухвалений уже 20 травня.
- Президент Зеленський закликав фон дер Ляєн і президента Євроради Кошту до збільшення тиску на Москву, якщо та не погодиться на припинення вогню, й назвав ключові галузі економіки РФ, проти яких слід застосувати наступний пакет санкцій – банки, нафта, енергетика, металургія та тіньовий флот.