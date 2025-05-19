"Подивимось, як пройде розмова з Путіним". У Білому домі зробили заяву про санкції проти РФ

Каролін Левітт (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп не відкидає можливості запровадження вторинних санкцій проти Росії. Але потрібно дочекатися кінця його телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб ухвалювати подальші кроки, заявила речниця Білого дому Каролін Левітт на брифінгу.

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Відповідаючи на запитання, чи досі США розглядають додаткові санкції як інструмент тиску на Москву, якщо та остаточно не захоче рухатися до миру, посадовиця сказала: "Я думаю, що всі варіанти розглядаються. Я не буду забігати наперед, випереджаючи президента в оголошенні його рішень, але, очевидно, це те, що розглядає й обговорює президент".

Але "подивимось, як пройде розмова [Трампа з Путіним]", додала Левітт.

За її словами, президент США дедалі більше "втомлюється та розчаровується обома сторонами конфлікту".

"Він вже ясно дав зрозуміти всім сторонам, що він хоче бачити припинення вогню якомога швидше", – підсумувала речниця Білого дому.

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо казав, що санкції проти Росії неминучі. За його словами, Москву протягом шести-семи тижнів попереджали: якщо переговори про мир не просуватимуться, у Сенаті з’явиться близько 80 співавторів законопроєкту про санкції.

"Сенат зрештою ухвалить рішення. Це процес, який ми не можемо зупинити. І це – просто факт, про який ми попереджали росіян уже кілька тижнів", – заявив тоді Рубіо.