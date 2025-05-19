Трамп завершив телефонну розмову з Путіним

Диктатор РФ заявив, що розмовляв з американським президентом дві години

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

У понеділок, 19 травня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про завершення переговорів повідомили російські пропагандистські ресурси. Телеканал CNN із посиланням на неназваного американського посадовця підтвердив, що розмова завершилась.

Співрозмовник медіа заявив, що Трамп оприлюднить деталі перемовин згодом.

Після розмови з американським президентом диктатор РФ вийшов до пропагандистів. Він заявив, що розмовляв з Трампом понад дві години.

Розмову Путін назвав "змістовною, дуже відвертою й корисною". Диктатор РФ заявив, що подякував Трампу "за підтримку з боку США у відновленні прямих переговорів між Росією та Україною".

За його словами, президент США висловив свою позицію щодо припинення бойових дій. Путін йому відповів, що й Росія нібито виступає за мирне врегулювання.

«Ми маємо визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру. Домовилися з президентом Сполучених Штатів про те, що Росія запропонує й готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливої мирної угоди», - додав диктатор РФ.

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