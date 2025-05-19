AP: Трамп почав телефонну розмову з Путіним

Очікується, що після розмови з диктатором РФ Дональд Трамп зателефонує українському колезі

Дональд Трамп (Фото: Depositphotos)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп проводить раніше анонсовану телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним щодо врегулювання війни РФ проти України. Про це повідомило агентство The Associated Press із посиланням на неназваного співрозмовника в Білому домі.

Про початок переговорів AP повідомило близько 17:30 за київським часом. Інших деталей медіа не розкрило.

Телеканал CNN із посиланням на неназваного американського посадовця підтвердив, що розмова президента США із диктатором РФ триває.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт заявляла, що Трамп поговорить з українським президентом Володимиром Зеленським після телефонного дзвінка Путіну.