AP: Трамп почав телефонну розмову з Путіним
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп проводить раніше анонсовану телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним щодо врегулювання війни РФ проти України. Про це повідомило агентство The Associated Press із посиланням на неназваного співрозмовника в Білому домі.
Про початок переговорів AP повідомило близько 17:30 за київським часом. Інших деталей медіа не розкрило.
Телеканал CNN із посиланням на неназваного американського посадовця підтвердив, що розмова президента США із диктатором РФ триває.
Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт заявляла, що Трамп поговорить з українським президентом Володимиром Зеленським після телефонного дзвінка Путіну.
- 16 травня 2025 року Трамп повідомив, що може зателефонувати Путіну, щоб обговорити припинення війни, а також знову наголосив, що їм потрібно зустрітися.
- 17 травня Трамп повідомив, що сподівається на встановлення перемир'я 19 травня, й анонсував телефонні розмови з диктатором Путіним, президентом Зеленським і партнерами з НАТО.
- 19 травня стало відомо, що лідери Британії, Італії, Франції та Німеччини зателефонували Трампу напередодні його бесіди з Путіним.