AP: Трамп начал телефонный разговор с Путиным

Дональд Трамп (Фото: Annabelle Gordon/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проводит ранее анонсированный телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по урегулированию войны РФ против Украины. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на неназванного собеседника в Белом доме.

О начале переговоров AP сообщило около 17:30 по киевскому времени. Других деталей медиа не раскрыло.

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника подтвердил, что разговор президента США с диктатором РФ продолжается.

16 мая 2025 года Трамп сообщил, что может позвонить Путину, чтобы обсудить прекращение войны, а также вновь подчеркнул, что им нужно встретиться.

17 мая Трамп сообщил, что надеется на установление перемирия 19 мая, и анонсировал телефонные разговоры с диктатором Путиным, президентом Зеленским и партнерами из НАТО.

19 мая стало известно, что лидеры Британии, Италии, Франции и Германии позвонили Трампу накануне его беседы с Путиным.

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