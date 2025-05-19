AP: Трамп начал телефонный разговор с Путиным
Дональд Трамп (Фото: Annabelle Gordon/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проводит ранее анонсированный телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по урегулированию войны РФ против Украины. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на неназванного собеседника в Белом доме.

О начале переговоров AP сообщило около 17:30 по киевскому времени. Других деталей медиа не раскрыло.

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника подтвердил, что разговор президента США с диктатором РФ продолжается.

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