Зеленський розповів, про що розмовляв із Трампом після його бесіди із Путіним

Під час другої бесіди Зеленського із президентом США були присутні лідери низки європейських країн

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом США Дональдом Трампом після того, як той поспілкувався із російським диктатором Володимиром Путіним телефоном. Під час цієї бесіди були присутні лідери низки європейських країн. Про це Зеленський розповів журналістам під час брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net .

За його словами, розмова тривала понад годину.

"Ми мали достатньо довгу розмову", – сказав Зеленський.

За його словами, до дзвінка долучились президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб.

"Розмова була різна по характеру. Трамп наполягає на прямих переговорах України та Росії", – сказав Зеленський.

Коментуючи першу розмову з президентом США, яка відбулася перед розмовою Трампа і Путіна, Зеленський заявив, що говорив про умови припинення вогню та готовність США до санкційних кроків.

"Я дуже його про це [санкції] просив", – зазначив Зеленський, додавши, що остаточне рішення Трампа йому не відоме.

Також під час першої розмови з Трампом Зеленський нагадав про прохання не приймати рішення про Україну без України.