Зеленський розповів, про що розмовляв із Трампом після його бесіди із Путіним
Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом США Дональдом Трампом після того, як той поспілкувався із російським диктатором Володимиром Путіним телефоном. Під час цієї бесіди були присутні лідери низки європейських країн. Про це Зеленський розповів журналістам під час брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net .
За його словами, розмова тривала понад годину.
"Ми мали достатньо довгу розмову", – сказав Зеленський.
За його словами, до дзвінка долучились президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб.
"Розмова була різна по характеру. Трамп наполягає на прямих переговорах України та Росії", – сказав Зеленський.
Коментуючи першу розмову з президентом США, яка відбулася перед розмовою Трампа і Путіна, Зеленський заявив, що говорив про умови припинення вогню та готовність США до санкційних кроків.
"Я дуже його про це [санкції] просив", – зазначив Зеленський, додавши, що остаточне рішення Трампа йому не відоме.
Також під час першої розмови з Трампом Зеленський нагадав про прохання не приймати рішення про Україну без України.
- 19 травня речниця Білого дому Керолайн Левітт заявляла, що Трамп поговорить із Зеленським після телефонного дзвінка Путіну.
- Телефонна розмова Трампа з Путіним почалася близько 17:30 за київським часом. Розмова тривала понад дві години.