Розглядається можливість зустрічі команд США, України, РФ та країн Європи – Зеленський

Така зустріч може відбутися в Туреччині, у Ватикані або Швейцарії, стверджує президент

Володимир Зеленський (фото: ОП)

Наразі розглядається можливість проведення зустрічі за участі команд Сполучених Штатів, України, Росії та держав Європи щодо врегулювання війни. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LIGA.net.

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"Ми розглядаємо можливість, я вважаю, що це позитив з нашої розмови, ми розглядаємо у будь-якому випадку можливість зустрічі ще раз. Зустрічі всіх команд, хочемо на високому рівні. Америка, Україна, Росія і європейські представники тих країн, які зараз звучали, і плюс Велика Британія", – заявив Зеленський, коментуючи телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами глави держави, така зустріч може відбутися в Туреччині, у Ватикані або Швейцарії.

Зеленський додав, що наразі розглядаються всі три майданчики, "вони всі хороші".

"Я не хочу зараз проговорювати, де комфортніше. Питання не про комфорт. Питання, хто зможе організувати це з відповідним результатом після закінчення зустрічі", – наголосив президент, висловивши сподівання, що найближчим часом матиме відповідь.

16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Того самого дня відбулася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. Це перші прямі переговори Києва та Москви з 2022 року.

Росія на переговорах у Стамбулі заявила неприпустимі речі та нереалістичні умови, в Україні це підтвердили. 18 травня команду Трампа поінформували про це.