Розглядається можливість зустрічі команд США, України, РФ та країн Європи – Зеленський
Володимир Зеленський (фото: ОП)

Наразі розглядається можливість проведення зустрічі за участі команд Сполучених Штатів, України, Росії та держав Європи щодо врегулювання війни. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LIGA.net.

"Ми розглядаємо можливість, я вважаю, що це позитив з нашої розмови, ми розглядаємо у будь-якому випадку можливість зустрічі ще раз. Зустрічі всіх команд, хочемо на високому рівні. Америка, Україна, Росія і європейські представники тих країн, які зараз звучали, і плюс Велика Британія", – заявив Зеленський, коментуючи телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами глави держави, така зустріч може відбутися в Туреччині, у Ватикані або Швейцарії.

Зеленський додав, що наразі розглядаються всі три майданчики, "вони всі хороші".

"Я не хочу зараз проговорювати, де комфортніше. Питання не про комфорт. Питання, хто зможе організувати це з відповідним результатом після закінчення зустрічі", – наголосив президент, висловивши сподівання, що найближчим часом матиме відповідь.

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