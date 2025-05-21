Стубб: Переговори між Україною та Росією, ймовірно, триватимуть наступного тижня у Ватикані
Переговори між Україною та Росією, ймовірно, триватимуть наступного тижня у Ватикані. США залишаються залученими. Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб на брифінгу у Гельсінкі, повідомляє Yle.
За словами Стубба, переговори відбудуться на технічному рівні.
Він додав, що Сполучені Штати не відмовилися від своєї ролі посередника у врегулюванні російсько-української війни.
"Посередників побільшало: раніше лише США виступали у цій ролі, тепер і Європа бере участь", – сказав Стубб.
На думку президента, через збільшення кількості посередників ситуація для України складається вдало.
- 16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
- Того самого дня відбулася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. Це перші прямі переговори Києва та Москви з 2022 року.
- 16 травня на тлі "провальних" переговорів України та Росії у Стамбулі папа римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик для наступної зустрічі двох країн.