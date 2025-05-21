Стубб: Переговори між Україною та Росією, ймовірно, триватимуть наступного тижня у Ватикані

Александр Стубб (Фото: EPA)

Переговори між Україною та Росією, ймовірно, триватимуть наступного тижня у Ватикані. США залишаються залученими. Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб на брифінгу у Гельсінкі, повідомляє Yle.

За словами Стубба, переговори відбудуться на технічному рівні.

Він додав, що Сполучені Штати не відмовилися від своєї ролі посередника у врегулюванні російсько-української війни.

"Посередників побільшало: раніше лише США виступали у цій ролі, тепер і Європа бере участь", – сказав Стубб.

На думку президента, через збільшення кількості посередників ситуація для України складається вдало.

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