Стубб: Переговоры между Украиной и Россией продолжатся на следующей неделе в Ватикане

Александр Стубб (Фото: EPA)

Переговоры между Украиной и Россией, вероятно, продолжатся на следующей неделе в Ватикане. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб на брифинге в Хельсинки.

По словам Стубба, переговоры состоятся на техническом уровне.

Он добавил, что Соединенные Штаты не отказались от своей роли посредника в урегулировании российско-украинской войны.

"Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует", – сказал Стубб.

По мнению президента, из-за увеличения количества посредников ситуация для Украины складывается удачно.