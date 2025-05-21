Стубб: Переговоры между Украиной и Россией продолжатся на следующей неделе в Ватикане
Переговоры между Украиной и Россией, вероятно, продолжатся на следующей неделе в Ватикане. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб на брифинге в Хельсинки.
По словам Стубба, переговоры состоятся на техническом уровне.
Он добавил, что Соединенные Штаты не отказались от своей роли посредника в урегулировании российско-украинской войны.
"Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует", – сказал Стубб.
По мнению президента, из-за увеличения количества посредников ситуация для Украины складывается удачно.
- 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.
- В тот же день состоялась встреча делегаций Украины и России при участии Турции.
- 16 мая на фоне "провальных" переговоров Украины и России в Стамбуле папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве переговорной площадки для следующей встречи двух стран.