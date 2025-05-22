Трамп уперше визнав перед європейцями, що Путін не хоче закінчувати війну – WSJ

Путін хоче продовжувати війну, бо йому здається, що він перемагає, каже Трамп. Раніше президент США вважав, що диктатор РФ нібито хоче миру

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що російський диктатор Володимир Путін не готовий припинити війну проти України, оскільки вважає, що перемагає. Про це Трамп сказав європейцям у телефонній розмові 19 травня, пише The Wall Street Journal із посиланням на трьох співрозмовників, знайомих із розмовою.

"Це визнання було тим, у що європейські лідери давно вірили щодо Путіна, але вони вперше почули це від Трампа. Це також суперечило тому, що Трамп часто публічно говорив, що він вірить, що Путін щиро хоче миру", – йдеться у публікації.

Читайте також Новий формат переговорів. Про що Трамп дві години говорив з Путіним





Білий дім не прокоментував WSJ цю інформацію і послався на допис Трампа 19 травня про його розмову з Путіним: "Тон і дух розмови були чудовими. Якби це було не так, я б зараз так сказав".

WSJ пише, що хоча Трамп, видається, усвідомив, що Путін не готовий до миру, це не спонукало його зробити те, що, на думку європейців і президента Володимира Зеленського, він має зробити: подвоїти боротьбу проти Росії.

За день до своєї двогодинної розмови з Путіним Трамп провів попередню телефонну розмову з європейськими лідерами. Тоді він натякнув, що може запровадити санкції, якщо Путін відмовиться від припинення вогню, повідомляють співрозмовники журналістів, знайомі з питанням.

Однак до 19 травня він знову змінив свою позицію. Натомість Трамп заявив, що хоче швидко розпочати переговори на нижчому рівні між Росією й Україною у Ватикані.

У телефонній розмові з Трампом 19 травня взяли участь Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Частково це стало кульмінацією європейського дипломатичного наступу, що розпочався приблизно 10 днів тому, спрямованого на те, щоб змусити Трампа тиснути на Путіна, пише WSJ.

"Хоча зусилля зрештою не допомогли Трампу зробити це за допомогою додаткових санкцій, європейці побачили в цьому певні позитивні сторони. Цей процес допоміг усім, включно з Трампом, прояснити позицію Путіна: він не бажає зупиняти війну на цьому етапі", – йдеться у матеріалі.

Європейцям натомість цей процес допоміг усвідомити, що тепер значною мірою саме від них залежить, чи продовжиться підтримка України. За словами співрозмовників WSJ, європейці не вірять, що адміністрація Трампа зупинить експорт американської зброї, доки за неї платитиме Європа або Україна.