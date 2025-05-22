Трамп впервые признал перед европейцами, что Путин не хочет заканчивать войну – WSJ

Путин хочет продолжать войну, потому что ему кажется, что он побеждает, говорит Трамп. Ранее президент США считал, что диктатор РФ якобы хочет мира

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что российский диктатор Владимир Путин не готов прекратить войну против Украины, поскольку считает, что побеждает. Об этом Трамп сказал европейцам в телефонном разговоре 19 мая, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на троих собеседников, знакомых с разговором.

"Это признание было тем, во что европейские лидеры давно верили по отношению к Путину, но они впервые услышали это от Трампа. Это также противоречило тому, что Трамп часто публично говорил, что он верит, что Путин искренне хочет мира", – сказано в публикации.

Читайте также Новый формат переговоров. О чем Трамп два часа говорил с Путиным





Белый дом не прокомментировал WSJ эту информацию и сослался на сообщение Трампа 19 мая о его разговоре с Путиным: "Тон и дух разговора были великолепны. Если бы это было не так, я бы сейчас так сказал".

WSJ пишет, что хотя Трамп, похоже, осознал, что Путин не готов к миру, это не побудило его сделать то, что, по мнению европейцев и президента Владимира Зеленского, он должен сделать: удвоить борьбу против России.

За день до своего двухчасового разговора с Путиным Трамп провел предварительный телефонный разговор с европейскими лидерами. Тогда он намекнул, что может ввести санкции, если Путин откажется от прекращения огня, сообщают журналисты, знакомые с вопросом.

Однако к 19 мая он снова изменил свою позицию. Трамп заявил, что хочет быстро начать переговоры на более низком уровне между Россией и Украиной в Ватикане.

В телефонном разговоре с Трампом 19 мая приняли участие Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Отчасти это стало кульминацией европейского дипломатического наступления, начавшегося примерно 10 дней назад и направленного на то, чтобы заставить Трампа давить на Путина, пишет WSJ.

"Хотя усилия в результате не помогли Трампу сделать это с помощью дополнительных санкций, европейцы увидели в этом определенные положительные стороны. Этот процесс помог всем, включая Трампа, прояснить позицию Путина: он не желает останавливать войну на этом этапе", – сказано в материале.

Европейцам этот процесс помог осознать, что теперь в значительной степени именно от них зависит, продолжится ли поддержка Украины. По словам собеседников WSJ, европейцы не верят, что администрация Трампа остановит экспорт американского оружия, пока за него будет платить Европа или Украина.