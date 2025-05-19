Зеленський після розмови із Трампом: Виводу наших військ з наших територій не буде

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається виводити Збройні Сили України з чотирьох областей, на чому раніше наполягав російський диктатор Володимир Путін. Про це Зеленський сказав на брифінгу, передає кореспондент LIGA.net.

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Відповідаючи на запитання журналіста, чи може президент США Дональд Трамп, який мав бесіду з Путіним щодо умов припинення вогню, погодитися на ці вимоги, Зеленський відповів, що це справа України.

"Питання тут не в президенті Трампі, при всій повазі. Питання в тому, на що може Україна себе дозволити піти і на що не може. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде", – заявив Зеленський.

За словами президента, він вважає, що вимога Путіна про вивід ЗСУ свідчить про небажання Росії припиняти війну.

"Будемо відвертими, це те, про що ми говорили з європейськими лідерами і я говорив з президентом Трампом та його командою. Якщо Росія ставить умови виводити наші ж війська з нашої землі, значить, вони не хочуть, щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилася. Адже вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити", – сказав він.

Зеленський додав, що після бесіди із Путіним Трамп вважає, що Росія готова до компромісів.