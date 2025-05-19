Зеленський після розмови із Трампом: Виводу наших військ з наших територій не буде
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається виводити Збройні Сили України з чотирьох областей, на чому раніше наполягав російський диктатор Володимир Путін. Про це Зеленський сказав на брифінгу, передає кореспондент LIGA.net.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи може президент США Дональд Трамп, який мав бесіду з Путіним щодо умов припинення вогню, погодитися на ці вимоги, Зеленський відповів, що це справа України.
"Питання тут не в президенті Трампі, при всій повазі. Питання в тому, на що може Україна себе дозволити піти і на що не може. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде", – заявив Зеленський.
За словами президента, він вважає, що вимога Путіна про вивід ЗСУ свідчить про небажання Росії припиняти війну.
"Будемо відвертими, це те, про що ми говорили з європейськими лідерами і я говорив з президентом Трампом та його командою. Якщо Росія ставить умови виводити наші ж війська з нашої землі, значить, вони не хочуть, щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилася. Адже вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити", – сказав він.
Зеленський додав, що після бесіди із Путіним Трамп вважає, що Росія готова до компромісів.
- 16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
- Того самого дня відбулася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. Це перші прямі переговори Києва та Москви з 2022 року.
- Росія на переговорах у Стамбулі заявила неприпустимі речі та нереалістичні умови, в Україні це підтвердили. 18 травня команду Трампа поінформували про це.
- 19 травня Трамп поговорив із Путіним телефоном, щоб домовитися про припинення вогню в Україні.