"Тон и дух разговора были великолепны". Что говорил Трамп после созвона с Путиным

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп после двухчасового телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что готов "отступить" в переговорах между Украиной и РФ, если не будет прогресса. Об этом он сказал во время мероприятия в честь правоохранительных органов в Овальном кабинете Белого дома.

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Трамп сказал, что украинцы готовы к прекращению огня, но ему нужно время, чтобы оценить усилия Киева для достижения этой цели.

"Я думаю, что он [ Владимир Зеленский ] хочет остановиться. Но я мог бы лучше ответить на этот вопрос через две или четыре недели. Я надеюсь, что ответ будет таким, что он хочет решить эту проблему", – сказал Трамп.

Американский лидер заявил, что спросил Путина, когда тот "прекратит это кровопролитие" в Украине.

"Это кровавая баня, и я верю, что он [Путин] хочет ее прекратить", – сказал Трамп.

Он добавил, что задействованы "очень большие эго", но он убежден, что "что-то произойдет" в контексте урегулирования войны. В противном случае, если не будет достигнут прогресс, Трамп обещает прекратить участие в переговорах.

"...Я просто отступлю, а им придется продолжать", – отметил Трамп.

Он также заявил, что не будет ужесточать санкции против России, "поскольку есть шанс" на прогресс.

"Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать. И если вы это сделаете (Введите санкции против России. – Ред.), вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет", – сказал Трамп.

В то же время президент США охарактеризовал свой телефонный разговор с Путиным как имеющий "прогресс".

"Там ужасная ситуация – еженедельно погибает 5000 – 6000 молодых людей, поэтому, надеюсь, мы что-то сделали. Мы также поговорили с руководителями большинства европейских стран и пытаемся завершить все это дело. Какой позор, что это вообще началось", – сказал Трамп.

В сообщении на своей платформе Truth Social после звонка Путину Трамп написал, что разговор прошел "очень хорошо", и что Россия и Украина "немедленно начнут переговоры по прекращению огня и, что еще более важно, прекращению войны". "Тон и дух разговора [с Путиным] были великолепны. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже", – написал он. Трамп также сказал, что Россия хочет вести масштабную торговлю с США, когда война закончится. Кроме разговора о войне России против Украины, Путин и Трамп также обсудили обмен пленными между США и Россией, включавший девять человек в девять человек, сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.