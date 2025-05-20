"Тон і дух розмови були чудовими". Що казав Трамп після зідзвону із Путіним

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп після двогодинної телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що готовий "відступити" у переговорах між Україною і РФ, якщо не буде прогресу. Про це він сказав під час заходу на честь правоохоронних органів в Овальному кабінеті Білого дому.

Трамп сказав, що українці готові до припинення вогню, але йому потрібен час, аби оцінити зусилля Києва для досягнення цієї мети.

"Я думаю, що він [Володимир Зеленський] хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це запитання через два чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче розв'язати цю проблему", – сказав Трамп.

Американський лідер заявив, що спитав Путіна, коли той "припинить це кровопролиття" в Україні.

"Це кривава баня, і я вірю, що він [Путін] хоче її припинити", – сказав Трамп.

Він додав, що задіяні "дуже великі его", але він переконаний, що "щось станеться" у контексті врегулювання війни. В іншому разі, якщо не буде досягнуто прогресу, Трамп обіцяє припинити участь у переговорах.

"....Я просто відступлю, а їм доведеться продовжувати", – зазначив Трамп.

Він також заявив, що не посилюватиме санкції проти Росії, "оскільки є шанс" на прогрес.

"Тому що я думаю, що є шанс щось зробити. І якщо ви це зробите (запровадите санкції проти Росії. – Ред.), ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться", – сказав Трамп.

Водночас президент США схарактеризував свою телефонну розмову з Путіним як таку, що мала "прогрес".

"Там жахлива ситуація – щотижня гине 5000 – 6000 молодих людей, тож, сподіваюся, ми щось зробили. Ми також поговорили з керівниками більшості європейських країн і намагаємося завершити всю цю справу. Яка ганьба, що це взагалі почалося", – сказав Трамп.

У дописі на своїй платформі Truth Social після дзвінка Путіну Трамп написав, що розмова пройшла "дуже добре" і що Росія та Україна "негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та, що ще важливіше, припинення війни". "Тон і дух розмови [з Путіним] були чудовими. Якби це було не так, я б сказав про це зараз, а не пізніше", – написав він. Трамп також сказав, що Росія хоче вести масштабну торгівлю зі США, коли війна закінчиться. Окрім розмови про війну Росії проти України, Путін і Трамп також обговорили обмін полоненими між США та Росією, який містив дев'ять осіб на дев'ять осіб, повідомив помічник глави Кремля Юрій Ушаков.