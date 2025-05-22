Зеленский: Украина готова к максимально быстрым шагам для мира, нужна готовность России
Украина готова к "максимально быстрым" шагам для завершения войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после совещания с военными.
"Украина готова к максимально быстрым шагам – реальному прекращению огня и установлению новой архитектуры безопасности. Мы со своей стороны все прорабатываем. Нужна зеркальная готовность России. Сейчас ее нет, и без давления мира этого не изменить", – подчеркнул он.
Среди прочего президент обсудил с военными основу следующей технической встречи. По его словам, Украина работает над тем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее. Зеленский отметил, что интерес Киева состоит в том, чтобы не затягивать войну, но при этом быть готовыми к любому развитию ситуации.
"Миру очевидно, что именно Россия виновата, что война до сих пор продолжается", – отметил президент.
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