Туск не подтверждает якобы заявление Трампа, что Путин уверен в своей победе

Польский премьер заявил, что не подтверждает заявление WSJ о нежелании Путина завершать войну, приписанную Трампу

Дональд Туск (Фото: ЕРА/Andrzej Jackowski)

Премьер Польши Дональд Туск опроверг сообщение газеты The Wall Street Journal, согласно которому американский президент Дональд Трамп якобы заявил европейским союзникам, что российский диктатор Владимир Путин не готов прекратить войну против Украины, поскольку считает, что побеждает. Его цитирует Onet.

"Я не подтверждаю такое сообщение. Но я подтверждаю, что ситуация сложная, потому что с российской стороны нет даже следа доброй воли как можно быстрее прекратить огонь и начать честные мирные переговоры. И президент Трамп, и наша, европейская "четверка", сформулировали очень четкое условие: прекращение огня без переговоров, чтобы люди перестали гибнуть", — заявил Туск.

По его словам, россияне избрали "свою классическую тактику": затягивать и "передергивать разные ниточки", чтобы избежать обязательств по прекращению огня и присоединению к мирным переговорам.

"Ситуация сложная, не скажу, что критическая, но она сложная изначально", – подытожил польский премьер.

Туск не участвовал в телефонном разговоре с Трампом после его звонка Путину 19 мая. Во время телефонных переговоров присутствовали украинский президент Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.