Туск не подтверждает якобы заявление Трампа, что Путин уверен в своей победе
Премьер Польши Дональд Туск опроверг сообщение газеты The Wall Street Journal, согласно которому американский президент Дональд Трамп якобы заявил европейским союзникам, что российский диктатор Владимир Путин не готов прекратить войну против Украины, поскольку считает, что побеждает. Его цитирует Onet.
"Я не подтверждаю такое сообщение. Но я подтверждаю, что ситуация сложная, потому что с российской стороны нет даже следа доброй воли как можно быстрее прекратить огонь и начать честные мирные переговоры. И президент Трамп, и наша, европейская "четверка", сформулировали очень четкое условие: прекращение огня без переговоров, чтобы люди перестали гибнуть", — заявил Туск.
По его словам, россияне избрали "свою классическую тактику": затягивать и "передергивать разные ниточки", чтобы избежать обязательств по прекращению огня и присоединению к мирным переговорам.
"Ситуация сложная, не скажу, что критическая, но она сложная изначально", – подытожил польский премьер.
Туск не участвовал в телефонном разговоре с Трампом после его звонка Путину 19 мая. Во время телефонных переговоров присутствовали украинский президент Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
- 19 мая Трамп провел длинный телефонный разговор с Путиным. Он длился более двух часов.
- Зеленский после разговора с Трампом заявил, что Украина не собирается выводить Вооруженные Силы Украины из четырех областей, на чем раньше настаивал Путин.
- Сам Трамп после телефонного разговора с диктатором РФ заявил, что готов "отступить" в переговорах между Украиной и РФ, если не будет прогресса. В то же время он сказал, что "тон и дух разговора были великолепны".
- 22 мая WSJ опубликовала материал о том, что Трамп якобы заявил европейским лидерам, что Путин не готов прекратить войну против Украины, поскольку считает, что побеждает.