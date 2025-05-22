Туск не підтверджує нібито заяву Трампа, що Путін впевнений у своїй перемозі

Польський прем'єр заявив, що не підтверджує заяву WSJ про небажання Путіна завершувати війну, яку приписали Трампу

Дональд Туск (Фото: ЕРА/Andrzej Jackowski)

Прем'єр Польщі Дональд Туск спростував повідомлення газети The Wall Street Journal, згідно з яким американський президент Дональд Трамп нібито заявив європейським союзникам, що російський диктатор Володимир Путін не готовий припинити війну проти України, оскільки вважає, що перемагає. Його цитує Onet.

"Я не підтверджую таке повідомлення. Але я підтверджую, що ситуація складна, тому що з російського боку немає навіть сліду доброї волі якнайшвидше припинити вогонь і розпочати чесні мирні переговори. І президент Трамп, і наша, європейська "четвірка", сформулювали дуже чітку умову: припинення вогню без жодних умов, тобто до початку переговорів, щоб люди перестали гинути", – заявив Туск.

За його словами, росіяни обрали "свою класичну тактику": затягувати й "пересмикувати різні ниточки", щоб уникнути зобов'язань щодо припинення вогню і приєднання до мирних переговорів.

"Ситуація складна, не скажу, що критична, але вона складна від самого початку", – підсумував польський прем'єр.

Туск не брав участі у телефонній розмові з Трампом після його дзвінка Путіну 19 травня. Під час телефонних переговорів були присутні український президент Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.