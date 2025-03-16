Азербайджан заявив про обстріл з боку Вірменії. Єреван заперечив

Азербайджанські військові (Фото: ЕРА/Stringer)

Міністерство оборони Азербайджану стверджує, що 16 березня вірменські військові обстріляли зі стрілецької зброї позиції азербайджанської армії. Оборонне відомство Вірменії своєю чергою заперечило.

"16 березня, близько 09:45, підрозділи збройних сил Вірменії з позицій, розташованих у напрямку населеного пункту Диг, що у Горіському районі, відкрили вогонь по позиціях армії Азербайджану, використовуючи стрілецьку зброю", – йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану.

Вірменське відомство назвало інформацію, поширену Баку, "дезінформацією". В Єревані підкреслили, що твердження про обстріл не відповідають дійсності.

Міноборони Вірменії також нагадало, що апарат прем'єр-міністра Вірменії пропонував створити спільний механізм для розслідування випадків порушень режиму припинення вогню або повідомлень про такі порушення, але "Азербайджан досі не відреагував на цю пропозицію".

У 2023 році під час дводенної операції Азербайджан досяг остаточної капітуляції невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

9 січня 2024 року секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив про "позитивну динаміку" у питанні мирного договору з Азербайджаном.

21 червня Алієв заявив, що текст мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією, над якою нині триває робота, погоджений сторонами на 80-90%.

13 березня 2025 року стало відомо, що Азербайджан та Вірменія завершили переговори щодо узгодження тексту мирної угоди між країнами.