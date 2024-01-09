Вірменія заявила про "позитивну динаміку" у питанні мирного договору з Азербайджаном

Григорян заявив, що Вірменія дала згоду на зустріч з Азербайджаном щодо делімітації кордонів

Армен Григорян (Фото: Armen Grigoryan/X)

У Вірменії заявили щодо просування у питанні укладання мирного договору з Азербайджаном. Про це повідомив секретар Ради безпеки Армен Григорян, цитує його News.am.

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За його словами, 4 січня Єреван відповів на пропозицію Баку щодо мирного договору.

Він зазначив, що Вірменія дала згоду на проведення зустрічі комісій із делімітації кордонів.

"Зараз ми чекаємо на відповідь Азербайджану. Ми також оцінюємо динаміку як позитивну, проте є питання, щодо яких ми дійшли згоди під час усних переговорів, але побачили регрес у тексті мирної угоди", — сказав Григорян.

Чиновник заявив, що Вірменія очікує, що мирний договір буде "приведений в остаточний вигляд" якнайшвидше.

"Те, що є на столі переговорів і що пропонує Вірменія, створює гарантії безпеки для Вірменії", – резюмував він.

У 2023 році під час дводенної операції Азербайджан досяг остаточної капітуляції НКР.

З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська республіка офіційно припиняє своє існування.

Азербайджан повернув собі контроль над регіоном через 32 роки після проголошення "незалежності" НКР і активно затримував його колишнє керівництво, зокрема "главу уряду" Варданяна, колишнього "міністра оборони" Мнацаканяна, колишнього "президента" Арутюняна.

З Нагірного Карабаху виїхало майже все вірменське населення.

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