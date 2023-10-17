Пашинян заявив, що Вірменія готова підписати мир із Азербайджаном до кінця року: умови

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова підписати мирний договір із Азербайджаном до кінця 2023 року. Про це він повідомив у Європейському парламенті, цитує його Радіо Свобода.

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За його словами, південному Кавказу потрібен мир, а тому він продовжить кроки у цьому напрямі.

Він зазначив, що Вірменія готова до договору, який "відображатиме принципи взаємного визнання суверенітету та територіальної цілісності один одного, а також матиме на увазі відкриття транспортних комунікацій, заснованих на принципах суверенітету країн, якими вони проходять".

Пашинян сказав, що Єреван готовий відкрити Мегрінську залізницю, але висловив побоювання, що президент Азербайджану Ільхам Алієв нібито "може зробити питання так званого коридору приводом для нападу на Вірменію і захоплення територій".

Вірменський прем'єр попросив підтримки у європейських парламентарів у процесі встановлення миру в регіоні.

В 1988 році населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. В 1991 році регіон проголосив незалежність, якої не визнало міжнародне співтовариство. Через Нагірний Карабах між Азербайджаном і Вірменією почалася війна, в ході якої Азербайджан втратив частину своєї території. У 2020 році під час другої війни Азербайджан повернув собі значну частину територій, захоплених Вірменією у 90-х.

У 2023 році в ході дводенної операції Азербайджан досяг остаточної капітуляції НКР.

З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабахська республіка (НКР) із центром у Степанакерті офіційно припиняє своє існування.

Азербайджан повернув собі контроль над регіоном через 32 роки після проголошення "незалежності" НКР і зараз активно затримує його колишнє керівництво, зокрема "главу уряду" Варданяна, колишнього "міністра оборони" Мнацаканяна, колишнього "президента" Арутюняна.

З Нагірного Карабаху виїхало майже все вірменське населення.

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