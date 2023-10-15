Азербайджан підняв свій прапор у головному місті Нагірного Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у неділю, 15 жовтня, коли відзначається 20-річчя з дня його першої перемоги на виборах та перебування при владі, підняв державний прапор у Ханкенді (Степанакерті), головному місті Нагірного Карабаху. Про це повідомила пресслужба азербайджанського президента.

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1988 року населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. 1991 року регіон проголосив незалежність, яку не визнала міжнародна спільнота.

Через Нагірний Карабах між Азербайджаном і Вірменією почалася війна, під час якої Азербайджан втратив частину своєї території.

У 2020 році в ході другої війни Азербайджан повернув собі значну частину територій, захоплених Вірменією в 90-х. У 2023 році в ході дводенної операції Азербайджан добився остаточної капітуляції НКР.

З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська республіка (НКР) з центром у Степанакерті офіційно припиняє своє існування.

Азербайджан повернув собі контроль над регіоном через 32 роки після проголошення "незалежності" НКР і зараз активно затримує його колишнє керівництво, зокрема "главу уряду" Варданяна, колишнього "міністра оборони" Мнацаканяна, колишнього "президента" Арутюняна.

З Нагірного Карабаху виїхало майже все вірменське населення.

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