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Азербайджан поднял свой флаг в главном городе Нагорного Карабаха

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2023, 14:47
Азербайджан поднял свой флаг в главном городе Нагорного Карабаха - Фото
Фото: соцсети

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 15 октября, когда отмечается 20-летие со дня его первой победы на выборах и нахождения у власти, поднял государственный флаг в Ханкенди (Степанакерте), главном городе Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского президента.

В 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1991 году регион провозгласил независимость, которой не признало международное сообщество.

Из-за Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией началась война, в ходе которой Азербайджан потерял часть своей территории.

В 2020 году в ходе второй войны Азербайджан вернул себе значительную часть территорий, захваченных Арменией в 90-х. В 2023 году в ходе двухдневной операции Азербайджан добился окончательной капитуляции НКС.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с центром в Степанакерте официально прекращает свое существование.

  • Азербайджан вернул себе контроль над регионом через 32 года после провозглашения "независимости" НКС и сейчас активно задерживает его бывшее руководство, в том числе "главу правительства" Варданяна, бывшего "министра обороны" Мнацаканяна, бывшего "президента" Арутюняна.
  • Из Нагорного Карабаха выехало почти все армянское население.
Андрей Водяный
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Ильхам АлиеварменияАзербайджаннагорный карабах
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