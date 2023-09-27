Бежал в Армению. Задержан экс-"глава правительства" Нагорного Карабаха миллиардер Варданян

Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила, что задержала экс-"госминистра" Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Пограничники задержали Варданяна 27 сентября, когда он пытался пересечь пункт пропуска Лачин в сторону армянского города Горис.

Пограничники добавляют, что задержанный бизнесмен доставлен в Баку и передан соответствующим органам для принятия в отношении его "соответствующего решения".

Жена бизнесмена Вероника Зонабенд подтвердила факт задержания мужа. Она заявила, что его арестовали и "взяли в плен".

1 сентября 2022 года Варданян сообщил, что отказывается от российского гражданства. Бизнесмен добавил, что он принял предложение возглавить так называемое правительство непризнанного Нагорного Карабаха.

12 сентября российский филиал Forbes написал, что российские бизнесмены переписывают собственную биографию в интернете во избежание западных санкций. Среди упомянутых медиа был Рубен Варданян.

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