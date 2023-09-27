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Бежал в Армению. Задержан экс-"глава правительства" Нагорного Карабаха миллиардер Варданян

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 15:51
Бежал в Армению. Задержан экс-
Задержание Рубена Варданяна (фото - dsx.gov.az)

Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила, что задержала экс-"госминистра" Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Пограничники задержали Варданяна 27 сентября, когда он пытался пересечь пункт пропуска Лачин в сторону армянского города Горис.

Пограничники добавляют, что задержанный бизнесмен доставлен в Баку и передан соответствующим органам для принятия в отношении его "соответствующего решения".

Жена бизнесмена Вероника Зонабенд подтвердила факт задержания мужа. Она заявила, что его арестовали и "взяли в плен".

  • 1 сентября 2022 года Варданян сообщил, что отказывается от российского гражданства. Бизнесмен добавил, что он принял предложение возглавить так называемое правительство непризнанного Нагорного Карабаха.
  • 12 сентября российский филиал Forbes написал, что российские бизнесмены переписывают собственную биографию в интернете во избежание западных санкций. Среди упомянутых медиа был Рубен Варданян.
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