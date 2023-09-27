Бежал в Армению. Задержан экс-"глава правительства" Нагорного Карабаха миллиардер Варданян
27.09.2023, 15:51
Задержание Рубена Варданяна (фото - dsx.gov.az)
Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила, что задержала экс-"госминистра" Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Пограничники задержали Варданяна 27 сентября, когда он пытался пересечь пункт пропуска Лачин в сторону армянского города Горис.
Пограничники добавляют, что задержанный бизнесмен доставлен в Баку и передан соответствующим органам для принятия в отношении его "соответствующего решения".
Жена бизнесмена Вероника Зонабенд подтвердила факт задержания мужа. Она заявила, что его арестовали и "взяли в плен".
- 1 сентября 2022 года Варданян сообщил, что отказывается от российского гражданства. Бизнесмен добавил, что он принял предложение возглавить так называемое правительство непризнанного Нагорного Карабаха.
- 12 сентября российский филиал Forbes написал, что российские бизнесмены переписывают собственную биографию в интернете во избежание западных санкций. Среди упомянутых медиа был Рубен Варданян.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии